नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर: हत्या मामले में फंसे कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत

नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अब वे 20 अक्टूबर तक चुनावी प्रचार कर सकेंगे। इस महीने की शुरुआत में प्रधान को साल 2007 के पुराने हत्या के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी के समर्थन और उनकी अपनी उम्मीदवार संचिता प्रधान डे के नामांकन वापस लेने के बाद ही उनकी रिहाई हुई है।