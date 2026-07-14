कुणाल घोष को न्यायपालिका की मर्यादा भंग करना पड़ा भारी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराया

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता कुणाल घोष और कई अन्य लोगों को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। इस मामले की शुरुआत 1 अप्रैल को हुए एक प्रदर्शन से हुई थी। यह प्रदर्शन शिक्षक भर्ती में देरी के विरोध में किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी थीं, एक न्यायाधीश पर चिल्लाए थे और यहां तक कि न्यायाधीश की फोटो पर पैर रख दिया था। अदालत ने कहा कि उनके इन कामों ने अपनी हदें पार कर दी थीं और न्यायपालिका की आजादी को खतरा पहुंचाया था।