हेट स्पीच मामले में अगले 3 साल तक महुआ मोइत्रा पर कोई कार्रवाई नहीं, हाई कोर्ट से मिली सुरक्षा
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तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा 29 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी है। यह मामला उनके खिलाफ चल रहे कथित नफरत भरे भाषण से जुड़ा हुआ है।
अदालत ने यह फैसला तब सुनाया, जब एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि वह अदालत के आदेश के मुताबिक 14 अगस्त को पुलिस पूछताछ के लिए पेश हुई थीं।
मोइत्रा के वकीलों ने आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया
यह जांच एक भाजपा के कार्यकर्ता की शिकायत के बाद शुरू हुई थी, और अभी तक जारी है। मोइत्रा के वकीलों ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। वे इस पूरे मामले को रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होनी है, जिसमें कोई बड़ा अपडेट आने की उम्मीद है।