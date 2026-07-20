अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से निर्देश, अब SSKM में होगा आंखों का इलाज
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी अपनी आंखों का तुरंत इलाज कराने के लिए विदेश जाना चाहते थे, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दी। अदालत ने इसके बजाय उन्हें पहले कोलकाता के SSKM मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल बोर्ड से अपनी जांच करवाने का निर्देश दिया है। बनर्जी के वकील ने बताया कि वे कई सालों से अमेरिका में अपनी आंखों का इलाज कराते आ रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें एक बहुत खास और एडवांस्ड इलाज की जरूरत है।
बनर्जी को अक्टूबर तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया
पश्चिम बंगाल सरकार अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने के खिलाफ थी। सरकार का कहना था कि ऐसा होने से घृणास्पद भाषण के मामलों की चल रही जांच में बाधा आ सकती है, जिनमें चुनाव रैलियों के दौरान उन पर लगे कुछ बहुत गंभीर आरोप भी शामिल हैं। फिलहाल, अदालत ने उन्हें अक्टूबर तक गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया है और साथ ही जांचकर्ताओं के साथ पूरा सहयोग करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होनी है।