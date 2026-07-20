अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से निर्देश, अब SSKM में होगा आंखों का इलाज

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी अपनी आंखों का तुरंत इलाज कराने के लिए विदेश जाना चाहते थे, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दी। अदालत ने इसके बजाय उन्हें पहले कोलकाता के SSKM मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल बोर्ड से अपनी जांच करवाने का निर्देश दिया है। बनर्जी के वकील ने बताया कि वे कई सालों से अमेरिका में अपनी आंखों का इलाज कराते आ रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें एक बहुत खास और एडवांस्ड इलाज की जरूरत है।