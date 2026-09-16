कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा दखल, अभिषेक बनर्जी के दफ्तर खाली करने का आदेश रद्द

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता की एक इमारत की दो मंजिलों को खाली करने का आदेश रद्द कर दिया है। इसी इमारत में टीएमसी नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी का कार्यालय है।

पश्चिम बंगाल दमकल विभाग ने पहले सभी को इमारत खाली करने को कहा था क्योंकि अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की अवधि खत्म हो गई थी। हालांकि, टीएमसी की आपत्ति के बाद कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया।

कोर्ट ने दमकल विभाग को निर्देश दिया है कि वह टीएमसी के 3 सितंबर के जवाब पर फिर से विचार करे और नोटिस देने के बाद नए सिरे से निरीक्षण करे।