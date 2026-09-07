दिल्ली इमारत हादसा: राजधानी के कई इलाकों में लगा घंटों जाम

अगर आप इस तरफ आ रहे हैं, तो फिलहाल इस इलाके से बचना ही बेहतर होगा। यहां आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है और ट्रैफिक पुलिस हालात संभालने में जुटी हुई है। उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि बचाव काम में कोई रुकावट न आए, इसलिए वे घटनास्थल के आस-पास भीड़ न लगाएं और अपनी गाड़ियां भी पार्क न करें।