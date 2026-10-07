परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र असामाजिक नहीं- हाई कोर्ट

छात्रों की ज्यादातर मांगें, जिनमें MPSC चेयरमैन का इस्तीफा भी शामिल था, पहले ही पूरी कर ली गई हैं। अब सरकार के पास परीक्षा सुधारों के लिए एक विस्तृत योजना पेश करने का तीन हफ्ते का समय है।

मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। इस बीच, आंदोलन कर रहे छात्रों ने कहा कि अगर पुणे प्रशासन उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए कोई सही जगह देता है, तो वे अपना धरना किसी और जगह ले जाने को तैयार हैं।