उत्तर प्रदेश: गोंडा में झाड़ियों में मिला दलित किशोरी का शव

पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के आदेश

घटना की खबर मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। उन्होंने मृत किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही, जांच में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। सर्कल ऑफिसर (सिटी) आनंद राय ने बताया कि डॉक्टर मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांचकर्ता फिलहाल हर संभावित पहलू से मामले की पड़ताल कर रहे हैं।