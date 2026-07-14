वियतनाम नाव हादसा: 15 भारतीयों के शव चेन्नई लाए गए

हादसे में बाल-बाल बचे निर्मल कुमार ने बताया कि कई लोगों ने स्पीडबोट से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कुछ लोग नाव में ही फंसे रह गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि बचाव दल को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 10 मिनट का समय लगा। मृतकों को निकालने और घायलों व बचे हुए यात्रियों की मदद के लिए भारत और वियतनाम के अधिकारियों ने मिलकर काम किया। इस मुश्किल घड़ी में, परिवारों ने अधिकारियों से मिली त्वरित जानकारी और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।