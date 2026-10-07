बिहार लोक सेवा आयोग ने TRE में खाली पदों की संख्या बढ़ाई

आवेदन करने के लिए, सबसे पहले bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा। अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है, तो एक बार का पंजीकरण पूरा करें। इसके बाद, अपना पूरा विवरण भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें।

सामान्य, OBC, EWS और दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को 750 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि बिहार के SC/ST, बिहार की महिला और PwD उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 200 रुपये तय किया गया है।

आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर है, लेकिन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर ही है। परीक्षा कब होगी, इसकी जानकारी अभी जारी नहीं की गई है।