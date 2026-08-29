नेपाल की बाढ़ में फंसे 100 महाराष्ट्रवासी, बिहार बना संकटमोचक

जब यह दल सीतामढ़ी पहुंचा, तो वहां उनके खाने-पीने और मेडिकल जांच की पूरी व्यवस्था की गई। इसके बाद वे सभी पटना के लिए रवाना हुए। बिहार की टीम ने तो उनके लिए ट्रेन में कुछ अतिरिक्त डिब्बों का भी इंतजाम किया, ताकि सभी तीर्थयात्री बिना किसी परेशानी के महाराष्ट्र वापस लौट सकें। तीर्थयात्रियों ने सुरक्षित घर वापसी के लिए बिहार सरकार के साथ-साथ सीतामढ़ी और पटना जिला प्रशासन का दिल से शुक्रिया अदा किया।