बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, शिक्षकों के लिए लागू किया औपचारिक ड्रेस कोड

बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों के लिए एक नया औपचारिक ड्रेस कोड लागू किया है। विभाग चाहता है कि स्कूलों में एक पेशेवर माहौल बने। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस फैसले का ऐलान किया है। विभाग ने देखा था कि कुछ कर्मचारी पहले के नियमों को तोड़ते हुए स्कूल के दौरान कैजुअल कपड़े पहन रहे थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है.