दिल्ली का 'दमघोंटू' मंगलवार: AQI 333 पार, ट्रैफिक का कितना है योगदान?
मंगलवार (14 नवंबर) को दिल्ली ने एक बार फिर प्रदूषित सुबह का सामना किया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 दर्ज किया गया, वहीं कई निगरानी केंद्रों पर AQI 300 के पार पहुंच गया।
सिरीफोर्ट इलाके में तो AQI 333 तक जा पहुंचा, जो सबसे ज्यादा था। इग्नू-मैदान गढी और तालकटोरा गार्डन जैसे इलाके भी इससे ज्यादा पीछे नहीं थे। ऐसी हवा में सांस लेना बाहर निकलने वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
PM2.5 प्रदूषण में दिल्ली के परिवहन का 21.5 प्रतिशत योगदान
शोधकर्ताओं के मुताबिक, दिल्ली के भीतर परिवहन से होने वाले उत्सर्जन (वाहनों से निकलने वाले धुएं) का PM2.5 प्रदूषण में 21.5 प्रतिशत योगदान रहा। वहीं, इस बार पराली जलाने से बहुत कम प्रदूषण फैला। नॉर्थ कैंपस, CRRI मथुरा रोड, बुराड़ी क्रॉसिंग, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आईआईटी-दिल्ली जैसे कई इलाकों में भी AQI 300 या उससे ज्यादा दर्ज किया गया।
दिल्ली प्रदूषण अब भी एक बड़ी चुनौती
हवा में फैले इस भारी प्रदूषण से साफ है कि दिल्ली की हवा को सुधारना आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह ऐसी समस्या है जिसका असर दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति पर पड़ता है।