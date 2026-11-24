मंगलवार (14 नवंबर) को दिल्ली ने एक बार फिर प्रदूषित सुबह का सामना किया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 दर्ज किया गया, वहीं कई निगरानी केंद्रों पर AQI 300 के पार पहुंच गया।

सिरीफोर्ट इलाके में तो AQI 333 तक जा पहुंचा, जो सबसे ज्यादा था। इग्नू-मैदान गढी और तालकटोरा गार्डन जैसे इलाके भी इससे ज्यादा पीछे नहीं थे। ऐसी हवा में सांस लेना बाहर निकलने वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।