असम बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की घोषणा, मिलेगा 9 लाख रुपये तक मुआवजा

इस बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 85 लोगों की जान चली गई है और 1.35 लाख लोग इसकी चपेट में आए हैं। लोगों के कष्ट को थोड़ा कम करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जिन परिवारों ने अपने किसी सदस्य को खोया है, उन्हें 9 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही 6 महीने के लिए कर्ज चुकाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, जुलाई महीने का बिजली बिल माफ कर दिया गया है और एक साल के लिए भूमि कर में भी छूट दी जाएगी।