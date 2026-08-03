असम बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की घोषणा, मिलेगा 9 लाख रुपये तक मुआवजा
असम सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित 62,696 परिवारों को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजी है। इन पैसों से लोग अपने घरों की सफाई कर सकेंगे और रोजमर्रा का जरूरी सामान खरीद पाएंगे। इस मदद में सबसे ज्यादा परिवार सिबसागर जिले के शामिल हैं, जहां 35,289 परिवारों को ये राशि मिली है। इसके बाद चाराइदेव में 19,883, जोरहाट में 4,922 और गोलाघाट में 2,593 परिवारों को भी सहायता दी गई है।
असम करेगा 15,000 और परिवारों की मदद
इसके अलावा 15,000 और परिवारों को भी यह मदद मिलने वाली है, बस उनके बैंक खातों की जानकारी की पुष्टि होने का इंतजार है। अगर आप सिबसागर या चाराइदेव के निवासी हैं और 9 अगस्त तक अपने घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं, तो आपको 10,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। सरकार अगले हफ्ते से बाढ़ से हुए घरों के स्थायी नुकसान का आकलन करना शुरू करेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह आकलन 10 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा, जिसके बाद घरों के पुनर्निर्माण के लिए मुआवजा बांटा जाएगा।
सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान
इस बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 85 लोगों की जान चली गई है और 1.35 लाख लोग इसकी चपेट में आए हैं। लोगों के कष्ट को थोड़ा कम करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जिन परिवारों ने अपने किसी सदस्य को खोया है, उन्हें 9 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही 6 महीने के लिए कर्ज चुकाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, जुलाई महीने का बिजली बिल माफ कर दिया गया है और एक साल के लिए भूमि कर में भी छूट दी जाएगी।