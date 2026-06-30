आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मां की उपेक्षा करने वाले बेटे को दिया झटका, रद्द किया संपत्ति का तोहफा देश Jun 30, 2026

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे को दी गई संपत्ति का गिफ्ट रद्द कर दिया था। अदालत ने यह फैसला इसलिए दिया, क्योंकि बेटे ने अपनी मां की देखभाल नहीं की थी। महिला ने साल 2011 में अपने बेटे को परिवार की संपत्ति दे दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा उनकी देखभाल करेगा, लेकिन जब बेटे ने ऐसा नहीं किया, तो बुजुर्ग महिला ने मदद के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत कार्रवाई की। यह कानून बुजुर्गों को उपेक्षा से बचाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।