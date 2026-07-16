इलाहाबाद हाई कोर्ट का कड़ा रुख: जैविक बेटे से मिलते हैं 8000, सौतेले बेटे से भरण-पोषण नहीं!

अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि चूंकि मां को अपने जैविक बेटे से पहले से ही आर्थिक सहायता मिल रही है, ऐसे में वह सौतेले बेटे से और भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती। न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में यह भी साफ किया कि मां आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है और उसका असली बेटा अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहा है। इसलिए सौतेले बेटे पर भी भुगतान का दबाव डालने का कोई कानूनी औचित्य नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा कि यह याचिका सिर्फ सौतेले बेटे को परेशान करने के इरादे से ही दायर की गई लगती है।