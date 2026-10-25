23 मौत की सजा देने वाले जज का 'अचानक' तबादला, क्या है वजह?
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के परिवार न्यायालय में तबादला कर दिया है। रवि कुमार दिवाकर वही न्यायाधीश हैं जिन्होंने सिर्फ 6 महीने में 23 मौत की सजा सुनाई थी।
यह तबादला ऐसे समय हुआ है, जब उन्होंने इस बात पर चिंता जताई थी कि न्यायाधीशों को अपने मामलों पर कितना अधिकार होता है। इसके साथ ही, उन्होंने न्यायपालिका के भीतर लिए गए कुछ प्रशासनिक फैसलों पर भी सवाल उठाए थे।
दिवाकर की जगह लेंगी न्यायाधीश शिव कुमारी
अप्रैल से सितंबर के बीच दिवाकर ने 11 अलग-अलग मामलों में ये 23 मौत की सजाएं सुनाई थीं। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई थी, जब उन्होंने एक ऐसे आदेश का विरोध किया था। इस आदेश के तहत उनके कोर्ट से 97 ऐसे मामले वापस ले लिए गए थे जिनकी सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई थी।
खास बात यह थी कि ऐसा करने में उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं किया गया था। अब जब दिवाकर परिवार न्यायालय में जा रहे हैं, तो फास्ट-ट्रैक कोर्ट में उनकी जगह न्यायाधीश शिव कुमारी संभालेंगी।