23 मौत की सजा देने वाले जज का 'अचानक' तबादला, क्या है वजह?

अप्रैल से सितंबर के बीच दिवाकर ने 11 अलग-अलग मामलों में ये 23 मौत की सजाएं सुनाई थीं। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई थी, जब उन्होंने एक ऐसे आदेश का विरोध किया था। इस आदेश के तहत उनके कोर्ट से 97 ऐसे मामले वापस ले लिए गए थे जिनकी सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई थी।

खास बात यह थी कि ऐसा करने में उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं किया गया था। अब जब दिवाकर परिवार न्यायालय में जा रहे हैं, तो फास्ट-ट्रैक कोर्ट में उनकी जगह न्यायाधीश शिव कुमारी संभालेंगी।