कोर्ट ने इस मामले पर जवाब तलब किया है। गृह अपर मुख्य सचिव को अब 3 हफ्तों के भीतर एक निजी हलफनामा देना होगा। इस हलफनामे में उन्हें यह साफ करना होगा कि आखिर क्यों एक निष्प्रभावी कानून का इस्तेमाल किया गया। साथ ही यह भी बताना होगा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की गई है।