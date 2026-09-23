पसंद पर हाई कोर्ट की मुहर: पिता की मर्जी के खिलाफ सोनिका-अकबर को मिली साथ रहने की इजाजत

जस्टिस संदीप जैन ने इस बात पर जोर दिया कि बालिग लोगों को अपने जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है और परिवार इसमें दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने इस जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया। साथ ही, परिवार के सदस्यों को उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल न देने का निर्देश भी दिया। यह मामला याद दिलाता है कि जब अपने जीवन साथी को चुनने की बात आती है, तो निजी आजादी बहुत मायने रखती है।