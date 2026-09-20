इलाहाबाद हाई कोर्ट का पुलिस को निर्देश: अंतरधार्मिक समलैंगिक जोड़े को मिले सुरक्षा, कहा- लिव-इन संवैधानिक हक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक अंतरधार्मिक समलैंगिक जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश दिया है, जो साथ रह रहे हैं। इस जोड़े ने अपने परिवार वालों से धमकियां मिलने की शिकायत की थी।

जस्टिस गौतम चौधरी ने साफ कहा कि सिर्फ इसलिए कि उनकी शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिली है, किसी को भी उनकी गरिमा या सुरक्षा पर खतरा पैदा करने का हक नहीं है।