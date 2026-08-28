लखनऊ मदरसा हत्या मामला: आरोपियों को एक दिन में ही मिली जमानत, मालाओं से स्वागत
लखनऊ में एक मदरसा चलाने वाले की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पकड़े गए 3 लोगों को जेल जाने के ठीक एक दिन बाद ही जमानत मिल गई। सामने आए वीडियो में देखा जा रहा है कि बेल मिलने के बाद उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया और बड़ी शान से उन्हें घर पहुंचाया गया।
वहीं, इस मामले में 3 दूसरे संदिग्ध अभी भी जेल में ही हैं। इतनी जल्दी जमानत मिलने के इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों के मन में चिंता पैदा कर दी है।
पुलिस ने 6 करोड़ के विवाद से जोड़ा हत्या की साजिश का तार
पुलिस का कहना है कि हत्या की यह साजिश एक मदरसा में 6 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी के विवाद से जुड़ी थी। आरोपियों पर इल्जाम है कि उन्होंने इस काम के लिए 2 लाख रुपये देकर शूटरों को बुलाया था।
उन्होंने हथियार, अलग-अलग मोबाइल फोन और सिम कार्ड का भी इंतजाम किया था और अपनी योजना के लिए चोरी की एक बाइक का इस्तेमाल किया था। यह पूरा मामला तब सामने आया जब पुलिस ने 18 अगस्त को मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जमीर को पकड़ा।