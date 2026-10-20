मैसूरु दशहरा का 417वां शाही समापन: जम्बू सवारी में देवी चामुंडेश्वरी का अद्भुत नजारा
मैसूरु दशहरा का समापन इस बुधवार को उसकी मशहूर जम्बू सवारी के साथ होगा। इस भव्य परेड में हाथी प्रशांता देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को सोने से बनी हौदा में रखकर ले जाएगा। यह उत्सव कर्नाटक की समृद्ध परंपराओं और उसकी जीवंत भावना को दर्शाता है और इस साल अपना 417वां वर्ष मना रहा है।
मुख्यमंत्री शिवकुमार करेंगे 5 किलोमीटर लंबे जुलूस का नेतृत्व
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अंबा विलास पैलेस में पूजा करके इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे 5 किलोमीटर लंबे एक जुलूस को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें कई रंगीन सांस्कृतिक झांकियां शामिल होंगी। इस दौरान, देश-विदेश से आए दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी, जो दशहरा प्रदर्शनी, एयर शो और पारंपरिक शाही अनुष्ठानों का भी आनंद लेगी। इन सभी समारोहों का समापन बन्नीमंटपा मैदान में होने वाली एक भव्य मशाल रोशनी परेड के साथ होगा, जिसमें राज्यपाल सुधा यादव के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहने की संभावना है।