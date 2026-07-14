मुंबई का लंबा इंतजार खत्म: अगस्त में खुलेगा विद्याविहार फ्लाईओवर, 10 मिनट में होगा पूरब से पश्चिम का सफर
मुंबईवासियों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। शहर का विद्याविहार फ्लाईओवर 31 अगस्त तक लोगों के लिए खुल जाएगा। 4 लेन का यह नया पुल लाल बहादुर शास्त्री मार्ग और रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग को आपस में जोड़ेगा, जिससे शहर में आवाजाही काफी सुविधाजनक हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई थी।
विध्यविहार का 650 मीटर फ्लाईओवर सफर का समय कम करेगा
एक बार बन जाने के बाद, 650 मीटर लंबा यह फ्लाईओवर मुंबई में पूर्व से पश्चिम की ओर के सफर को 10 मिनट से भी कम समय में तय करवा देगा। सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड जैसे रास्तों पर रोजाना जाम में फंसे रहने वाले लोगों के लिए यह निश्चित रूप से बड़ी राहत लेकर आएगा। कई मुश्किलों और मानसून की चुनौतियों के बावजूद, शहर ने इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया है।
अब तक इस प्रोजेक्ट का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही, एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, मानखुर्द महाराष्ट्र नगर फ्लाईओवर भी मई 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे मुंबई और नवी मुंबई के बीच आवाजाही जल्द ही और भी सुगम हो सकेगी।