गुरुग्राम: थार से छात्रा को टक्कर मार बेहरम पिटाई, 6 हिरासत में

गुरुग्राम की IILM यूनिवर्सिटी के बाहर एक बड़ा हंगामा हो गया। तीसरे साल की BA साइकोलॉजी की एक छात्रा को थार ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद उसे बुरी तरह पीटा भी गया, जिससे वह काफी घायल हो गई।

इस घटना में कथित तौर पर 2 अन्य छात्राओं के साथ भी मारपीट की गई। आरोपी युवक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है।