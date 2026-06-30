तमिलनाडु: अवैध रेत खनन पर विधायक को धमकी

कार्ति की शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही

विधायक की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस वीडियो फुटेज खंगाल रही है और गवाहों के बयान भी दर्ज कर रही है। उधर, इलाके के लोग अवैध रेत खनन को रोकने में आ रही मुश्किलों को लेकर चिंतित हैं। उनकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है और वे कितने ताकतवर हैं। अधिकारियों का कहना है कि सारे सबूत मिलने के बाद ही वे आगे की कार्रवाई पर कोई फैसला ले पाएंगे।