तमिलनाडु: अवैध रेत खनन पर विधायक को धमकी
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तमिलनाडु के मम्सापुरम में रेत खनन को लेकर विवाद गरमा गया है। आरोप है कि स्थानीय पंचायत अध्यक्ष के पति थंगामणगनी ने श्रीविल्लीपुत्तूर के विधायक ए कार्तिक को धमकी दी। यह घटना तब हुई जब विधायक देर रात इलाके में पहुंचे थे। दरअसल, स्थानीय लोगों ने अवैध रेत खनन की शिकायत की थी, जिसके बाद विधायक मौके पर गए थे।
कार्ति की शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही
विधायक की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस वीडियो फुटेज खंगाल रही है और गवाहों के बयान भी दर्ज कर रही है। उधर, इलाके के लोग अवैध रेत खनन को रोकने में आ रही मुश्किलों को लेकर चिंतित हैं। उनकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है और वे कितने ताकतवर हैं। अधिकारियों का कहना है कि सारे सबूत मिलने के बाद ही वे आगे की कार्रवाई पर कोई फैसला ले पाएंगे।