ठाणे: सरिका अपार्टमेंट में लगी आग, पर दमकल की फुर्ती से टल गया बड़ा खतरा

करीब 10-12 मीटर बॉक्स हुए क्षतिग्रस्त

इस आग से ग्राउंड फ्लोर पर लगे करीब 10 से 12 बिजली के मीटर बॉक्स खराब हो गए। पाचपाखाड़ी फायर स्टेशन, आपदा प्रबंधन सेल, MSEDCL और स्थानीय पुलिस की टीमों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। रात 1:35 बजे तक हालात पूरी तरह नियंत्रण में आ गए थे। बता दें कि 6 मई को मुंबई के T2 एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर भी एक छोटे टेक्निकल रूम में आग लगी थी। उस घटना में भी कोई घायल नहीं हुआ और आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया था।