ठाणे: सरिका अपार्टमेंट में लगी आग, पर दमकल की फुर्ती से टल गया बड़ा खतरा

ठाणे: सरिका अपार्टमेंट में लगी आग, पर दमकल की फुर्ती से टल गया बड़ा खतरा
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गुरुवार सुबह करीब 1:12 बजे ठाणे के सरिका अपार्टमेंट में मीटर रूम में आग लग गई। यह अपार्टमेंट उत्सव होटल के पास है। इस आग की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर लगे कई बिजली के मीटर बॉक्स जल गए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड को जैसे ही खबर मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और महज 23 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया।
करीब 10-12 मीटर बॉक्स हुए क्षतिग्रस्त
इस आग से ग्राउंड फ्लोर पर लगे करीब 10 से 12 बिजली के मीटर बॉक्स खराब हो गए। पाचपाखाड़ी फायर स्टेशन, आपदा प्रबंधन सेल, MSEDCL और स्थानीय पुलिस की टीमों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। रात 1:35 बजे तक हालात पूरी तरह नियंत्रण में आ गए थे। बता दें कि 6 मई को मुंबई के T2 एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर भी एक छोटे टेक्निकल रूम में आग लगी थी। उस घटना में भी कोई घायल नहीं हुआ और आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया था।