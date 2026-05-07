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रॉयल एनफील्ड आंध्र प्रदेश में नई फैक्ट्री लगाने पर खर्च करेगी 2,200 करोड़ रुपये
रॉयल एनफील्ड आंध्र प्रदेश में नई फैक्ट्री स्थापित करेगी

रॉयल एनफील्ड आंध्र प्रदेश में नई फैक्ट्री लगाने पर खर्च करेगी 2,200 करोड़ रुपये

लेखन दिनेश चंद शर्मा
May 07, 2026
11:28 am
क्या है खबर?

दोपहिया वाहन निर्माता रॉयल एनफील्ड आंध्र प्रदेश में एक नई फैक्ट्री और वेंडर पार्क के निर्माण में लगभग 2,200 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। 1901 में अपनी स्थापना के बाद से यह कंपनी का तमिलनाडु के बाहर पहला बड़ा विस्तार होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रस्तावित प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाले आंध्र प्रदेश राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

स्थान 

कहां स्थापित होगा नया प्लांट?

आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया कि यह सुविधा आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा के पास तिरुपति जिले के सत्यवेदु में स्थापित की जाएगी और इसका विकास 2 चरणों में होगा। सरकार ने सत्यवेदु मंडल के वनेलुरु और रल्लाकुप्पम गांवों में इस प्रोजेक्ट के लिए 267 एकड़ भूमि आवंटित की है। विज्ञप्ति के अनुसार, प्रस्तावित प्लांट से रॉयल एनफील्ड की उत्पादन क्षमता में लगभग 9 लाख की वृद्धि होने की उम्मीद है और लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

वेंडर पार्क 

पहले चरण में वेंडर पार्क भी बनेगा

सरकार ने यह भी बताया कि प्रोजेक्ट के पहले चरण में एक समर्पित वेंडर पार्क शामिल होगा, जिसका उद्देश्य कंपनी के आपूर्तिकर्ता तंत्र को आंध्र प्रदेश में लाना और राज्य में ऑटोमोटिव विनिर्माण क्लस्टर के विकास में सहयोग करना है। पहले चरण को 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि दूसरे चरण के 2032 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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