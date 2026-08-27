बुलेट ट्रेन का नया ठाणे स्टेशन 12 मीटर ऊंचा क्यों बना?

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का यह हिस्सा महाराष्ट्र में 135.45 किलोमीटर लंबा है, जिसमें विरार और बोईसर जैसे बड़े स्टेशन भी शामिल हैं। निर्माण दल ने लगभग 74 किलोमीटर के पिलर्स का काम पूरा कर लिया है।

इसके अलावा, कई नदी पुलों का निर्माण भी तेजी से चल रहा है, जिनमें 460 मीटर लंबा उल्हास नदी पुल और 2.32 किलोमीटर लंबा वैतरणा नदी पुल मुख्य हैं। कुल मिलाकर, लगभग 124.027 किलोमीटर लंबे वायडक्ट और पुलों का निर्माण एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है।