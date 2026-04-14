टीजीएसआरटीसी कर्मचारी अड़े: 22 अप्रैल से थम जाएगा तेलंगाना का सफर, 6000+ बसें बंद!

टीजीएसआरटीसी कर्मचारी राज्य सरकार में विलय की मांग पर अड़े

कर्मचारियों की मांग है कि टीजीएसआरटीसी का राज्य सरकार में विलय किया जाए। उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह उचित वेतन मिले, रुके हुए वेतन संशोधन पूरे हों और यूनियन चुनाव कराए जाएं। इसके साथ ही, पुराने बकाए का भी भुगतान किया जाए। परिवहन मंत्री का कहना है कि विलय के प्रस्ताव की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है और कुछ भत्तों का भुगतान भी कर दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों को लगता है कि ये कदम नौकरी की सुरक्षा और पुराने वादों को पूरा करने के लिए नाकाफी हैं। खासकर इसलिए क्योंकि पिछले साल भी ऐसी ही हड़ताल की योजना बनी थी, लेकिन उससे कोई खास बदलाव नहीं आया था।