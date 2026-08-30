जम्मू-कश्मीर में आतंकी 'अश्लील' ऐप्स और टोर से कर रहे ISI के इशारे पर गुप्त संचार

खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन तरीकों को अपनाने में आतंकियों की मदद कर रही है, ताकि वे अपने नापाक इरादों को और असरदार तरीके से अंजाम दे सकें। टोर से यूजर की पहचान और उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाता, इसी वजह से यह खुफिया अभियानों के लिए आतंकियों की खास पसंद बन गया है। अब सुरक्षा एजेंसियां आम लोगों की निजता में दखल दिए बिना, इन एन्क्रिप्टेड चैनलों को तोड़ने के नए तरीके खोजने में जुटी हैं।