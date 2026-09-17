जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में मारे गए 2 आतंकी, रातभर से अभियान जारी

समाचार एजेंसी PTI को अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद बुधवार रात करीब 9 बजे सेना, पुलिस और CRPF ने मजालता के दूर-दराज के ब्रटेल सोन और खुब्बन इलाकों में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था।

इसके कुछ ही देर बाद जंगल में गोलीबारी और धमाकों की आवाजें सुनी गईं। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध ठिकाने को निशाना बनाते हुए ये कार्रवाई की थी।