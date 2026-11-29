जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े पुराने मामलों की फाइलें खुलीं, 125 पीड़ितों को सरकारी नौकरी
जम्मू-कश्मीर में पुराने आतंकवाद से जुड़े कई मामले फिर से खोले गए हैं और साथ ही नई जांचें भी शुरू हो गई हैं। बीते रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद से प्रभावित 125 परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस पहल का मकसद उन लोगों को न्याय और पहचान दिलाना है, जिन्होंने सालों से कई मुश्किलों का सामना किया है।
इस कदम से परिवारों को मिलेगा सहारा
सिन्हा ने बताया कि प्रशासन इन परिवारों को केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक सहारा और सम्मान देने पर भी ध्यान दे रहा है। यह कदम एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसकी शुरुआत 13 जुलाई, 2025 को हुई थी। इस योजना का लक्ष्य पीड़ित परिवारों को फिर से अपनी जिंदगी संवारने में मदद करना है, साथ ही क्षेत्र में विकास को भी रफ्तार देना है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे हुए हैं। इसलिए इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पीछे न रह जाए।