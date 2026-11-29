सिन्हा ने बताया कि प्रशासन इन परिवारों को केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक सहारा और सम्मान देने पर भी ध्यान दे रहा है। यह कदम एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसकी शुरुआत 13 जुलाई, 2025 को हुई थी। इस योजना का लक्ष्य पीड़ित परिवारों को फिर से अपनी जिंदगी संवारने में मदद करना है, साथ ही क्षेत्र में विकास को भी रफ्तार देना है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे हुए हैं। इसलिए इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पीछे न रह जाए।