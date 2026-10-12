मणिपुर: नागा समूह ने कटे सिर को लौटाने की मांग की, जानिए मामला
मणिपुर में इस समय काफी तनाव है। एक नागा संगठन ने अजिनबो आर के कटे हुए सिर को सम्मानपूर्वक दफनाने के लिए वापस करने की मांग की है।
जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि जब तक सिर वापस नहीं मिलता, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा।
यह घटना एक ऐसे वीडियो के सामने आने के बाद हुई है, जिसमें कथित तौर पर अजिनबो का कटा हुआ सिर भारी हथियारों से लैस और कैमोफ्लेज पहने उग्रवादियों के बीच देखा गया था।
मणिपुर में गोलीबारी से कुकी-नागा झड़पें भड़कीं
मणिपुर के कामजोंग, उखरुल और कांगपोकपी जिलों में हाल ही में कम से कम नौ लोगों की जान गई है। इस साल ऐसी ही झड़पों में अब तक 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
ताजा हिंसा की शुरुआत चासाद गांव में एक युवा मां को गोली मारे जाने के बाद हुई। इसके बाद कुकी और नागा समूहों के बीच संघर्ष और भड़क गया।
मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने इन हत्याओं की कड़ी निंदा की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे "स्थिति को नियंत्रित करने, शांति और व्यवस्था बहाल करने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएँ"।