मणिपुर: नागा समूह ने कटे सिर को लौटाने की मांग की, जानिए मामला

मणिपुर के कामजोंग, उखरुल और कांगपोकपी जिलों में हाल ही में कम से कम नौ लोगों की जान गई है। इस साल ऐसी ही झड़पों में अब तक 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं।

ताजा हिंसा की शुरुआत चासाद गांव में एक युवा मां को गोली मारे जाने के बाद हुई। इसके बाद कुकी और नागा समूहों के बीच संघर्ष और भड़क गया।

मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने इन हत्याओं की कड़ी निंदा की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे "स्थिति को नियंत्रित करने, शांति और व्यवस्था बहाल करने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएँ"।