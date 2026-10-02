असम बॉर्डर पर भूस्खलन की चपेट में आया पेट्रोल पंप, बाल-बाल बची लोगों की जान
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असम-मेघालय बॉर्डर पर जोराबट के टेन माइल इलाके में शुक्रवार को एक पेट्रोल पंप भूस्खलन की चपेट में आ गया। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे पंप का लगभग आधा हिस्सा मलबे में दब गया। भूस्खलन के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। गनीमत रही कि दो खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त तो हुईं, लेकिन इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
अधिकारी आगे और जमीन खिसकने के खतरे का जायजा ले रहे
अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पहाड़ी में किसी भी और हलचल पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। यह इलाका भारी बारिश के दौरान भूस्खलन के लिए जाना जाता है। इसलिए, अधिकारी बची हुई पहाड़ी की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं और मिट्टी खिसकने का खतरा तो नहीं है।