चंडीगढ़ में गर्मी का सितम, IMD ने दी तापमान के 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी

177% बारिश के बाद चंडीगढ़ की फसलें खराब

IMD चंडीगढ़ के डायरेक्टर सुरेंदर पॉल ने बताया कि एक मामूली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन बनी हुई है, जो इस इलाके में मौसम के बदलाव को रोक रही है। गौरतलब है कि मार्च महीने से ही शहर में सामान्य से 177% ज्यादा बारिश हुई है। इस बेमौसम और भारी बारिश की वजह से खेतों में खड़ी तैयार फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जून से शुरू होने वाले आने वाले मानसून सीजन में एल नीनो के प्रभाव से कम बारिश हो सकती है। इसका मतलब है कि आगे कई और दिन सूखे रह सकते हैं।