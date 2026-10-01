दिल्ली में 34 डिग्री तक पहुंचा तापमान, AQI भी 'मध्यम' श्रेणी में पहुंचा
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दिल्ली-NCR में गुरुवार की सुबह सामान्य से ज्यादा गर्म रही। सुबह का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते दिन से ज्यादा था।
मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, तापमान में ये बढ़ोतरी एक कमजोर पड़ रहे मौसम सिस्टम की वजह से हुई है, जिसने पहले मौसम को ठंडा रखा था। आज आसमान साफ रहने की उम्मीद है और पारा 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है।
दिल्ली में रहेंगे सूखे दिन, वायु गुणवत्ता मध्यम पर
शहर में अभी बारिश या किसी और मौसम संबंधी चेतावनी की कोई संभावना नहीं है। आगे बस कुछ और गर्म और सूखे दिन रहने वाले हैं। हालांकि, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में आ गई है। आज सुबह AQI 162 दर्ज किया गया, जो कल के 129 से ज्यादा है।