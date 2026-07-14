हैदराबाद: SI ने 6 साल की पोती से चलवाई कार, बोले- गिनीज रिकॉर्ड बनवा रहा था

पुलिस अधिकारी पुजारी तिरुपति ने बाद में दावा किया कि वह अपनी पोती को सबसे कम उम्र की ड्राइवर बनने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस बात पर भरोसा नहीं किया और सड़क पर दूसरों के लिए खतरे की ओर इशारा किया। अब पुलिस ने तिरुपति पर जान जोखिम में डालने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में आगे की जांच या विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है।