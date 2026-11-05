तेलंगाना के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का वीडियो पड़ा भारी, 14 MBBS छात्र निलंबित
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तेलंगाना के सरकारी मेडिकल कॉलेज ने 14 सीनियर MBBS छात्रों को निलंबित कर दिया है। जूनियर छात्रों ने परिसर में उन्हें परेशान किए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। ये शिकायतें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की रैगिंग विरोधी शाखा तक पहुंची थीं। शाखा ने तुरंत स्थानीय पुलिस और कॉलेज प्रशासन दोनों को इस मामले में जोड़ा, जिसके बाद कॉलेज में एक अंदरूनी जांच शुरू हुई।
कॉलेज को कथित तौर पर वीडियो सबूत मिले
कॉलेज को कथित तौर पर सभी 14 सीनियर छात्रों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिनमें वीडियो फुटेज भी शामिल है। इनमें से 4 छात्रों को ज्यादा गंभीर संलिप्तता के कारण 6 महीने के लिए निलंबित किया गया है, जबकि बाकी 10 छात्रों को 4 महीने का निलंबन दिया गया है। प्रिंसिपल डॉ बी वल्या ने साफ किया कि यह कार्रवाई एंटी-रैगिंग दिशानिर्देशों के तहत की गई है।