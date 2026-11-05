तेलंगाना के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का वीडियो पड़ा भारी, 14 MBBS छात्र निलंबित

तेलंगाना के सरकारी मेडिकल कॉलेज ने 14 सीनियर MBBS छात्रों को निलंबित कर दिया है। जूनियर छात्रों ने परिसर में उन्हें परेशान किए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। ये शिकायतें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की रैगिंग विरोधी शाखा तक पहुंची थीं। शाखा ने तुरंत स्थानीय पुलिस और कॉलेज प्रशासन दोनों को इस मामले में जोड़ा, जिसके बाद कॉलेज में एक अंदरूनी जांच शुरू हुई।