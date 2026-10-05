ओमान में फंसा तेलंगाना का व्यक्ति, विदेश में नौकरी के नाम पर ऐसे हो रहा धोखा

तेलंगाना के किसान बोरुबोंथाला नागेश का कहना है कि उसे अच्छी नौकरी का लालच देकर ओमान ले जाया गया और धोखा दिया गया। इसके बजाय, उसे हर दिन सिर्फ 75 रुपये में घरेलू काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है और उसे भरपेट खाना भी मुश्किल से मिल पाता है।

एक वीडियो में नागेश ने तेलंगाना सरकार और भारतीय अधिकारियों से उसे घर वापस लाने में मदद करने की अपील की है।

उन्होंने कहा, "एक एजेंट ने मुझसे 80,000 रुपये लिए थे। उसने वादा किया था कि मुझे 1.20 लाख रुपये की सैलरी मिलेगी और मुझे किराया भी नहीं देना होगा। लेकिन यहां आने के बाद न तो कोई उचित काम मिला, न ही कंपनी अच्छी है और मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे सिर्फ 75 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं और मेरी कोई नियमित आय नहीं है।"