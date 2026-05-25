तेलंगाना के गांवों को 16वें वित्त आयोग का 'महाबूस्टर': 9,968 करोड़ रुपये से होगा कायाकल्प

पैसे का इस्तेमाल वेतन और पेंशन के लिए नहीं होगा

इस फंडिंग के साथ कुछ कड़े नियम भी जुड़े हैं। इस पैसे का उपयोग वेतन या पेंशन देने के लिए नहीं किया जा सकता; यह सिर्फ नए निर्माण कार्यों और बुनियादी ढांचों के सुधार के लिए ही है। अगर कहीं भी इसका गलत इस्तेमाल होता है, तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

तेलंगाना को मिलने वाली यह राशि एक बड़े राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पूरे देश के लिए कुल 4.35 लाख करोड़ रुपये का फंड जारी किया जाएगा। इस बड़े प्रयास का लक्ष्य पूरे भारत में ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, ताकि स्थानीय सेवाएं और शासन और अधिक मजबूत हो सकें।