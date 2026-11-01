तेलंगाना: पति की गला घोंटकर हत्या, झील में फेंका शव; पत्नी और 2 प्रेमियों ने कबूला जुर्म
तेलंगाना में पुलिस ने गुम्माडी सविता और उसके 2 प्रेमियों को गिरफ्तार किया है। इन पर अपने पति चाकली उर्फ गुम्माडी काशीराम की हत्या का आरोप है।
आरोपी चाहते थे कि यह एक हादसा लगे। इसके लिए, उन्होंने 23 अक्टूबर को काशीराम को शराब पीने के लिए बाहर बुलाया। फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को एक झील में छोड़ दिया था।
आरोपियों ने कबूल किया जुर्म
काशीराम के पिता को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को मौत की जानकारी दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि यह हत्या थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की, सबूत जुटाए और गवाहों से भी पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ेगा।
पुलिस ने उनके फोन जब्त कर लिए हैं और इस मामले में अभी भी जांच जारी है ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए।