तेलंगाना: पति की गला घोंटकर हत्या, झील में फेंका शव; पत्नी और 2 प्रेमियों ने कबूला जुर्म

काशीराम के पिता को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को मौत की जानकारी दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि यह हत्या थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की, सबूत जुटाए और गवाहों से भी पूछताछ की।

पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ेगा।

पुलिस ने उनके फोन जब्त कर लिए हैं और इस मामले में अभी भी जांच जारी है ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए।