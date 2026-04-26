तेलंगाना में 30 से ज्यादा IAS अधिकारियों का तबादला, सुधरेगी शासन व्यवस्था!
तेलंगाना सरकार ने राज्य के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए 30 से ज्यादा IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इन तबादलों में कई बड़े नाम शामिल हैं।
संजय कुमार को दिल्ली में तेलंगाना भवन भेजा गया है। वहीं, एम दना किशोर ने संजय कुमार की जगह ली है; उन्हें राज्यपाल के विशेष मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। इन बदलावों का मकसद शासन व्यवस्था को और भी सुगम और कुशल बनाना है।
विभागों और जिलों में नए अधिकारियों की नियुक्ति
इन तबादलों के अलावा, कई विभागों और जिलों में भी नए अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हरिचंदना दासारी को श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और फैक्ट्री विभाग का सचिव बनाया गया है।
वहीं कृष्णा आदित्य एस को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव का पद दिया गया है। जिला स्तर पर भी बड़े बदलाव हुए हैं। भवेश मिश्रा को निर्मल का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि प्रियंका अला हैदराबाद की नई जिला कलेक्टर होंगी।
GHMC में भी कई फेरबदल हुए हैं; पी. उदय कुमार और बधावथ संतोष को अलग-अलग जोनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी कदमों का उद्देश्य पूरे राज्य में स्थानीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना है।