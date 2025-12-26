तेलंगाना: संगारेड्डी में ऑनलाइन सट्टेबाजी में 1 लाख रुपये हारा किशोर, जहर खाकर जान दी
क्या है खबर?
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक 18 वर्षीय किशोर ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। किशोर की पहचान विक्रम के रूप में हुई है, जो कंदुकुर इलाके का निवासी था। उसने ऑनलाइन सट्टेबाजी में 1 लाख रुपये गंवाए थे। पुलिस ने बताया कि विक्रम ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या की है। उसे परिजन तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आत्महत्या
हैदराबाद में भी एक युवक ने दी थी जान
इससे पहले हैदराबाद में एक टैक्सी चालक ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के चलते आत्महत्या की थी। युवक की पहचान 24 वर्षीय पलाडुगु साई के रूप में हुई है, जो पिछले दो वर्षों से ऑनलाइन सट्टेबाजी के आदी था। पुलिस ने बताया कि युवक ने एक सुसाइड नोट में लिखा कि उसने एविएटर नामक ऑनलाइन गेम खेलने के लिए दोस्तों, रिश्तेदारों और बैंक से 15 लाख रुपये तक का कर्ज लिया था। पैसे न चुका पाने कारण उसने आत्महत्या कर ली।
घटना
मध्य प्रदेश में भी 32 वर्षीय सिविल ठेकेदार ने जान दी थी
मध्य प्रदेश से भी ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक हफ्ते पहले भोपाल में 32 वर्षीय सिविल ठेकेदार ने कथित तौर पर अपने घर में आत्महत्या कर ली। युवक एक ऑनलाइन गेम में लगभग 30 लाख रुपये हार गया था। पुलिस ने बताया कि उसके पास से मिले सुसाइड नोट में भी एविएटर नामक ऑनलाइन गेम का जिक्र है, जिसे खेलने के लिए उसने लोगों से कर्ज लिया था। कर्ज देने वाले लोग उस पर दबाव बना रहे थे।
जानकारी
आत्महत्या के विचार पर यहां से लें सहायता
अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं और आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं तो आप समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 या आसरा NGO के हेल्पलाइन नंबर 91-22-27546669 पर संपर्क करें।