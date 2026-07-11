तेलंगाना में सामूहिक हत्याकांड की खौफनाक वारदात सामने आई है

तेलंगाना: जमानत पर छूटे दुष्कर्म के आरोपी ने की पत्नी-बच्चों और पीड़िता परिवार की हत्या

लेखन भारत शर्मा 10:23 am Jul 11, 202610:23 am

क्या है खबर?

तेलंगाना के रंगा रेड्डी में सामूहिक की हत्या की एक खौफनाक घटना सामने आई है। वहां दुष्कर्म के एक 35 वर्षीय आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने के बाद दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी और उसके परिवार की भी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी।