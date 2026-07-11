तेलंगाना: जमानत पर छूटे दुष्कर्म के आरोपी ने की पत्नी-बच्चों और पीड़िता परिवार की हत्या

तेलंगाना: जमानत पर छूटे दुष्कर्म के आरोपी ने की पत्नी-बच्चों और पीड़िता परिवार की हत्या
क्या है खबर?
तेलंगाना के रंगा रेड्डी में सामूहिक की हत्या की एक खौफनाक घटना सामने आई है। वहां दुष्कर्म के एक 35 वर्षीय आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने के बाद दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी और उसके परिवार की भी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
प्रकरण
क्या है दुष्कर्म का मामला?
पुलिस ने बताया कि आरोपी शबाद गांव निवासी राजकुमार है। 16 मई में राजकुमार को 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का पीछा करने और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी थी। हालांकि, घटना के एक सप्ताह बाद आरोपी को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई थी। पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी।
वारदात
आरोपी ने कैसे दिया हत्या की वारदात को अंजाम?
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शुक्रवार-शनिवार की रात सबसे पहले अपनी पत्नी पार्वती सरिता (30) की हत्या की और फिर अपने 4 वर्षीय और 18 महीने के 2 बेटों को मार दिया। इसके बाद वह 6 किलोमीटर दूर स्थित गांव पहुंचा और दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी को कार में बिठाकर अपने साथ ले गया। बाद में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने पीड़िता की 45 वर्षीय मां और 65 वर्षीय नानी की भी हत्या कर दी।
जानकारी
आरोपी ने पीड़िता की 20 वर्षीय बहन को छोड़ा
पुलिस ने बताया कि घटना के समय पीड़िता की 20 वर्षीय दिव्यांग बहन भी घर में थी, लेकिन आरोपी ने उस पर हमला नहीं किया। पीड़िता की बहन ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दे दी। अब आरोपी की तलाश की जा रही है।
सूचना
आरोपी ने वारदात के बाद अपने पिता को दी जानकारी
फ्यूचर सिटी के पुलिस आयुक्त तरुण जोशी ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी राजकुमार ने अपने पिता को फोन कर हत्याओं की जानकारी दी और मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी ने रात के समय दो अलग-अलग स्थानों पर हत्याएं कीं। वह फिलहाल फरार है। विशेष पुलिस दल गठित किए गए हैं और पुलिस को कुछ सुराग भी मिले हैं। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विवाह
आरोपी ने 2018 में किया था प्रेम विवाह
आयुक्त जोशी ने बताया कि आरोपी ने 2018 में पार्वती से प्रेम विवाह किया था। उनके तीन बच्चे थे, जिनमें से पहली बेटी की शिशु अवस्था में ही मौत हो गई थी। रिश्तेदारों ने बताया कि बच्चों की हत्या सोते समय हुई प्रतीत होती है, जबकि पार्वती के साथ हिंसक संघर्ष के निशान मिले हैं। रिश्तेदारों ने बताया कि घटना से पहले कोई बड़ा विवाद नहीं था और पार्वती ने पिछली शाम रिश्तेदारों से सामान्य रूप से बात की थी।