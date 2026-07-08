तेलंगाना में 1 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को मिलेंगे 2 BHK फ्लैट

सरकार ने कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी

इस योजना में सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को सबसे पहले रखा गया है, जिनमें दिव्यांगजन, विधवाएं, बुजुर्ग और अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग शामिल हैं। पात्र लोगों का चुनाव स्थानीय जांच के जरिए किया जाता है, ताकि सब कुछ निष्पक्ष और सही रहे। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ाई जाएगी, भविष्य के घरों के लिए और जमीन तैयार है, और हैदराबाद के बढ़ते विस्तार के साथ-साथ सरकार किफायती घरों को और सुलभ तथा पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।