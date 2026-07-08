तेलंगाना में 1 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को मिलेंगे 2 BHK फ्लैट
तेलंगाना सरकार अपनी 2BHK आवास योजना के तहत हैदराबाद में उन परिवारों को 1 लाख से ज्यादा दो-कमरों वाले घर दे रही है, जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में, मंत्री मोहम्मद आजहरुद्दीन ने नए मालिकों को घर के कागजात सौंपे और बताया कि इस योजना का लक्ष्य आवास की समस्या को खत्म करना है, खासकर दिव्यांगजनों के लिए।
सरकार ने कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी
इस योजना में सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को सबसे पहले रखा गया है, जिनमें दिव्यांगजन, विधवाएं, बुजुर्ग और अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग शामिल हैं। पात्र लोगों का चुनाव स्थानीय जांच के जरिए किया जाता है, ताकि सब कुछ निष्पक्ष और सही रहे। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ाई जाएगी, भविष्य के घरों के लिए और जमीन तैयार है, और हैदराबाद के बढ़ते विस्तार के साथ-साथ सरकार किफायती घरों को और सुलभ तथा पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।