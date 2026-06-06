तेलंगाना में शुरू हुआ 'स्त्री राइड' कार्यक्रम, जानिए क्या है इसकी खासियत

महिलाओं को नौकरी के साथ मिल रही इज्जत

स्त्री राइड सिर्फ नौकरी देने के बारे में नहीं है, यह सोच बदलने के बारे में भी है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 55 महिलाएं प्रशिक्षण लेकर पेशेवर ड्राइवर बन चुकी हैं और उन्हें कई मोबिलिटी पार्टनर्स के साथ काम भी मिल गया है। सार्ला और अमीना जैसी कई प्रतिभागियों ने बताया कि ड्राइविंग के इस काम से उन्हें आर्थिक आजादी मिली है और समाज में उन्हें पहले से ज्यादा इज्जत भी मिल रही है। अधिकारियों का यह भी मानना है कि ज्यादा महिला ड्राइवरों के होने से शहर में लोगों की यात्रा सबके लिए ज्यादा सुरक्षित हो सकेगी।