तेलंगाना: KCR की 'प्रतिबंधित' जमीन पर सरकार की पड़ताल, क्या फंसेगी BRS?
तेलंगाना सरकार अब पूर्व मुख्यमंत्री और BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव (केसीआर) और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं से जुड़े जमीन के रिकार्डस खंगाल रही है। यह कदम विधानसभा में उन जमीनों पर विस्तार से चर्चा के बाद उठाया गया है, जिनका कानूनी तौर पर पंजीकरण नहीं किया जा सकता। अब, एक उच्च स्तरीय समिति प्रतिबंधित सूची में शामिल संपत्तियों के रिकार्डस की पड़ताल कर रही है।
388 एकड़ जमीन की जांच में जुटे अधिकारी
केसीआर के एर्रावल्ली स्थित फार्महाउस के पास 388 एकड़ जमीन पर सबकी नजर है। अधिकारी आस-पास के गांवों में भी रिकार्डस की जांच कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का आरोप है कि केसीआर के परिवार ने सरकारी जमीन हड़पी है। उन्होंने कहा है कि अगर यह साबित हो जाता है, तो वे यह जमीन दलित परिवारों को दे देंगे।
BRS नेताओं, जिसमें केटीआर भी शामिल हैं, ने इस जांच को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने रेड्डी को न्यायिक जांच के लिए तैयार होने की चुनौती भी दी है। इससे 2028 के चुनावों से पहले राज्य की राजनीति में और गरमाहट आने की उम्मीद है।