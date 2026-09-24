तेलंगाना: KCR की 'प्रतिबंधित' जमीन पर सरकार की पड़ताल, क्या फंसेगी BRS?

केसीआर के एर्रावल्ली स्थित फार्महाउस के पास 388 एकड़ जमीन पर सबकी नजर है। अधिकारी आस-पास के गांवों में भी रिकार्डस की जांच कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का आरोप है कि केसीआर के परिवार ने सरकारी जमीन हड़पी है। उन्होंने कहा है कि अगर यह साबित हो जाता है, तो वे यह जमीन दलित परिवारों को दे देंगे।

BRS नेताओं, जिसमें केटीआर भी शामिल हैं, ने इस जांच को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने रेड्डी को न्यायिक जांच के लिए तैयार होने की चुनौती भी दी है। इससे 2028 के चुनावों से पहले राज्य की राजनीति में और गरमाहट आने की उम्मीद है।