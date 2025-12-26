तेलंगाना के हैदराबाद में पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाया, बेटी को भी धकेला

तेलंगाना के हैदराबाद में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में व्यक्ति की बेटी झुलस गई है। घटना नल्लाकुंटा इलाके में 24 दिसंबर को घटी है। आरोपी की पहचान 31 वर्षीय वेंकटेश के रूप में हुई, जबकि मृतक 26 वर्षीय त्रिवेनी है। पुलिस निरीक्षक के मारुति प्रसाद ने बताया कि आरोपी को अमीनपुर से 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया है।

हत्या दोनों ने किया था प्रेम विवाह दंपति हुजूरनगर के निवासी थे। दोनों ने लगभग 8 साल पहले प्रेम विवाह किया था। बाद में वे हैदराबाद चले गए, जहां दोनों दिहाड़ी मजदूर थे। उनके 2 बच्चे हैं। दंपति के बीच अक्सर झगड़ा होता था। वेंकटेश अपनी पत्नी पर शक करता था और बेटी के पिता को लेकर भी सवाल उठाता था। पिछले दिनों दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद त्रिवेनी घर चली गई, लेकिन वेंकटेश के वादे के बाद अक्टूबर में वापस आ गई थी।

जांच पेट्रोल डालकर आग लगाई इस बीच वेंकटेशन ने 24 दिसंबर की सुबह शराब पी और पास के एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा। वेंकटेश ने अपने बेटे को जगाया, उसे खाना खिलाया और हमले से बचाने के लिए उसे घर के बाहर कर दिया, लेकिन बेटी को मारने के इरादे से कहीं नहीं भेजा। फिर उसने त्रिवेनी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और कमरा बंद कर दिया। वेंकटेश ने अपनी बेटी को भी आग में धकेल दिया, लेकिन त्रिवेनी ने उसे बचा लिया।

