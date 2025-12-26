तेलंगाना के हैदराबाद में कार से आतिशबाजी करने पर युवक हिरासत में लिए गए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हैदराबाद एक्सप्रेसवे पर चलती कार से आतिशबाजी, हिरासत में लिए गए युवक

लेखन गजेंद्र 01:05 pm Dec 26, 202501:05 pm

क्या है खबर?

तेलंगाना के हैदराबाद से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। वीडियो में कुछ युवक चलती कार से एक के बाद एक पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं। यह घटना बुधवार रात पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर घटी है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर कार की पहचान कर ली है। पुलिस ने कार सवार आरोपी युवकों को हिरासत में लिया है।