हैदराबाद एक्सप्रेसवे पर चलती कार से आतिशबाजी, हिरासत में लिए गए युवक
क्या है खबर?
तेलंगाना के हैदराबाद से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। वीडियो में कुछ युवक चलती कार से एक के बाद एक पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं। यह घटना बुधवार रात पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर घटी है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर कार की पहचान कर ली है। पुलिस ने कार सवार आरोपी युवकों को हिरासत में लिया है।
घटना
यात्रियों ने वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया
जानकारी के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन नंबर TG 11 A 9177 वाली कार से एक्सप्रेसवे पर रॉकेट और पटाखे छोड़े जा रहे थे। कार तेज रफ्तार में चल रही थी। कई वाहन चालकों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। उनका कहना था कि तेज रफ्तार वाले इस रास्ते पर पटाखों की वजह से आसानी से दुर्घटनाएं हो सकती थीं। राजेंद्रनगर ट्रैफिक पुलिस ने कार सवार युवकों पर आगे की कार्यवाही कर रही है।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
🚨 Hyderabad | Public safety at risk on PVNR Expressway— theindia.360 (@theindiaa360) December 26, 2025
A group of youngsters created chaos on the PV Narasimha Rao Expressway, shouting, bursting rockets and firecrackers while driving from Mehdipatnam to Palamakula. This reckless stunt endangered countless motorists. Caught on… pic.twitter.com/uyghfLFvAi