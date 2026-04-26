तेलंगाना में 2027 जनगणना: राज्यपाल ने भी भरा ऑनलाइन फॉर्म, अब आपकी बारी!

राज्यपाल ने लोगों से भागीदारी की अपील की

इस मौके पर राज्यपाल शुक्ला ने सभी लोगों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा, "मैं तेलंगाना के हर नागरिक से गुजारिश करता हूं कि वे इस खास अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और जनगणना अधिकारियों को सही व साफ जानकारी देकर पूरा सहयोग करें।"

नागरिक 10 मई तक अपने घर की सभी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद, 11 मई से 9 जून तक डिजिटल तरीके से घरों की लिस्टिंग का काम चलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जितनी सटीक जानकारी मिलेगी, उतनी ही बेहतर नीतियां और लोगों के लिए सही कल्याणकारी योजनाएं बन पाएंगी।