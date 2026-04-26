तेलंगाना में 2027 जनगणना: राज्यपाल ने भी भरा ऑनलाइन फॉर्म, अब आपकी बारी!
तेलंगाना ने साल 2027 की जनगणना के लिए पहली बार डिजिटल सेल्फ-एन्यूम्रेशन की शुरुआत कर दी है। राज्य के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर इस मुहिम का आगाज किया।
उन्होंने बताया कि इस जनगणना से जुटाई गई जानकारी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अहम फैसले लेने में मदद करेगी। डिजिटल तरीके से की जा रही इस जनगणना से डेटा इकट्ठा करना अब और भी आसान और सटीक हो जाएगा।
राज्यपाल ने लोगों से भागीदारी की अपील की
इस मौके पर राज्यपाल शुक्ला ने सभी लोगों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा, "मैं तेलंगाना के हर नागरिक से गुजारिश करता हूं कि वे इस खास अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और जनगणना अधिकारियों को सही व साफ जानकारी देकर पूरा सहयोग करें।"
नागरिक 10 मई तक अपने घर की सभी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद, 11 मई से 9 जून तक डिजिटल तरीके से घरों की लिस्टिंग का काम चलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जितनी सटीक जानकारी मिलेगी, उतनी ही बेहतर नीतियां और लोगों के लिए सही कल्याणकारी योजनाएं बन पाएंगी।